17 июня 2020
16 июня 2020

Тюменская область снова отдалилась от выхода из карантина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, покупатели, медицинская маска, масочный режим, посетители тц
За прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрирован 51 случай COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области COVID-19 подтвердился у 51 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее заболевание было диагностировано у 52 жителей региона.

«Тюменская область — 51 (случай заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении оперштаба. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 2433 жителей региона.

Негативная динамика по распространению COVID-19 напрямую связана с тем, что многие тюменцы не соблюдают требования режима повышенной готовности. Так, власти региона обвинили местных бизнесменов в том, что в крупных торговых сетях до 70% покупателей ходит без масок, а кафе и рестораны начали выставлять столики на улицы и обслуживать там посетителей, хотя это запрещено.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области резко выросло количество зараженных коронавирусом. Это может отодвинуть регион от перехода к третьему этапу снятия ограничений режима повышенной готовности.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», Viber-канале «Тюмень» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...