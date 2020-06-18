Тюменская область снова отдалилась от выхода из карантина

За прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрирован 51 случай COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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За прошедшие сутки в Тюменской области COVID-19 подтвердился у 51 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Днем ранее заболевание было диагностировано у 52 жителей региона.

«Тюменская область — 51 (случай заболевания коронавирусом за сутки)», — указано в сообщении оперштаба. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 был выявлен у 2433 жителей региона.

Негативная динамика по распространению COVID-19 напрямую связана с тем, что многие тюменцы не соблюдают требования режима повышенной готовности. Так, власти региона обвинили местных бизнесменов в том, что в крупных торговых сетях до 70% покупателей ходит без масок, а кафе и рестораны начали выставлять столики на улицы и обслуживать там посетителей, хотя это запрещено.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области резко выросло количество зараженных коронавирусом. Это может отодвинуть регион от перехода к третьему этапу снятия ограничений режима повышенной готовности.