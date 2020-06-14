В «тюменской матрешке» резко выросло число зараженных COVID-19

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Коронавирус диагностировали уже у 10 тысяч жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В регионах «тюменской матрешки» за последние сутки подтверждено 420 случаев коронавируса. Об этом говорится в данных федерального оперштаба.

Наибольший прирост приходится на Югру — там 229 новых инфицированных (всего 4 569). В ЯНАО нашли 114 зараженных (3 325), а в Тюменской области — 77 (2196). Также в каждом регионе есть по одному летальному исходу. В ХМАО за сутки вылечились 142 (1 946) человека, в ЯНАО — пять (1 496), а в Тюменской области — 17 (1 251).

Всего в трех регионах «матрешки» больше 10 тысяч зараженных. Вылечились 4,9 тысячи человек, скончались еще 57.

Наиболее неблагоприятная эпидобстановка сейчас наблюдается в ХМАО — судя по последним данным, регион движется по пессимистичному сценарию развития эпидемии. Югру уже признали одним из регионов-аутсайдеров в борьбе с коронавирусом, поскольку показатели распространения инфекции здесь выше допустимых на 30%. В ЯНАО тем временем приступили к первому этапу снятия ограничений, а в Тюменской области — уже ко второму.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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