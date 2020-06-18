Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев упрекнул российский звезд в том, что они не отмечают тот факт, что управлять машиной в состоянии опьянения запрещено Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев упрекнул российских знаменитостей, которые не осуждают актера Михаила Ефремова, учинившего смертельное ДТП в Москве.

Губерниев заявил, что пристально следит за высказываниями об аварии публичных людей и удивляется, что некоторые из них даже не отмечают, что нельзя управлять машиной будучи в состоянии опьянения. «Никто не сказал общественности, что преступно пить и садиться за руль», — цитируют Губерниева «Дни.ру».

Актер Михаил Ефремов вечером 8 июня устроил смертельное ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, водитель которой позднее скончался в больнице. Вину артист признал, назвав произошедшее чудовищным. Сейчас ему грозит до 12 лет тюрьмы. Таганский суд Москвы 9 июня отправил Ефремова под домашний арест на два месяца, напоминает RT.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сразу же жестко отреагировал на произошедшее и проклял Ефремова из-за пьяного ДТП в центре Москвы. В своем telegram-канале он написал: «Будь ты проклят, сволочь Миша Ефремов! Слов нет больше…».

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