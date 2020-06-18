17 июня 2020

Заморозки идут в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган морозы , мороз, проезжая часть, холод
Ночью температура опустится до -2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 19—20 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью 19—20 июня местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами до -2°», — указано в сообщении Курганского ЦГМС.

Днем 20 июня температура воздуха поднимется до +26 градусов. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду.

Несмотря на заморозки, из-за сухой погоды в ближайшие дни в Курганской области может ухудшиться пожарная обстановка. В регионе до 23 июня объявлена чрезвычайная и высокая пожарная опасность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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