Заморозки идут в Курганскую область

Ночью температура опустится до -2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 19—20 июня ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщает Курганский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью 19—20 июня местами по области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы с температурами до -2°», — указано в сообщении Курганского ЦГМС.

Днем 20 июня температура воздуха поднимется до +26 градусов. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду.

Несмотря на заморозки, из-за сухой погоды в ближайшие дни в Курганской области может ухудшиться пожарная обстановка. В регионе до 23 июня объявлена чрезвычайная и высокая пожарная опасность.