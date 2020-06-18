В Курганской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В ближайшие дни в регионе может ухудшиться пожарная обстановка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 19 по 23 июня прогнозируется чрезвычайная и высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в администрации Кургана.

«С 19 по 23 июня 2020 года в центральных и восточных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс горимости леса, в остальных районах высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости леса», — рассказали в мэрии. Представители администрации ссылаются на сообщение городской Единой дежурной диспетчерской службы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана».

Из-за сухой погоды в Курганской области может ухудшиться пожарная обстановка. Представители мэрии призвали курганцев соблюдать меры пожарной безопасности.

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность в регионе сохраняется с 12 июня. В мае Генпрокуратура включила Курганскую область в число регионов, которые в 2020 году оказались не готовы к лесным пожарам.