Нетиевский анонсировал новые иски к «Уральским пельменям»

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В конце мая и середине июня коллектив «Уральских пельменей» и нынешний директор коллектива отсудили у Нетиевского по два млн рублей. Конфликт начался с 2015 года, стороны обвиняют друг друга в незаконной трансляции передач и сговоре. По одной из версий, конфликт с бывшим директором стал причиной раскола творческого коллектива и ухода из него Юлии Михалковой.

Нетиевский добавил, что Орлов намеренно оговаривает его в СМИ. Экс-директор «Уральских пельменей» пояснил, что в 2017 году суд указал, что артист имеет право использовать юбилейный концерт «Уральские пельмени — 16 лет», поскольку является его соавтором. Одним из эпизодов затяжного конфликта между коллективом и экс-директором стало использование этого концерта.

«Вообще все нападения делаются, чтоб я отказался от своих законных требований к Орлову Евгению по возврату выведенных им активов и нарушении моих прав», — считает артист. Он добавил, что в Арбитражном суде Москвы скоро начнутся разбирательства о нарушении его авторских прав (на 9 и 56 млн рублей). Также будет рассмотрен иск на 68 млн рублей. Эту сумму Орлов вывел со счета одной из компаний Нетиевского.

Экс-директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский ответил на оскорбления и обвинения в хищении денег со стороны нынешнего директора коллектива Евгения Орлова. Заявление артиста имеется в распоряжении URA.RU.

Сергей Нетиевский объяснил позицию по новым обвинениям Фото: личная страница Сергея Нетиевского на vk.com

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