В Курганской области инвестор в Целинном районе занимает больше площадей, чем арендует. Бюджет недополучает Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Выемка документов, которая состоялась накануне в администрации Целинного района, может быть связана с работой инвестора, который сеет зерно на арендованных землях. Об этом URA.RU рассказали источники из числа приближенных к администрации района.

«Есть информация, что интерес следователей может быть связан с работой инвестора — компании „Зауральехлеб“. Они арендуют муниципальную недвижимость в селе Матвеевка, где также видели следователей Следственного комитета», — уточнил инсайдер.

С его слов, в селе Матвеевка району принадлежит 1000 кв. м. недвижимости. Всю территорию при этом занимает техника и продукция компании «Зауральехлеб». «Однако официально у района организация арендует 20 кв. м. недвижимости. Получается, что бюджет района недополучает более 1,6 млн рублей в год», — уточнил источник.

Проблемы с занимаемыми площадями в Матвеевке URA.RU подтвердил бывший глава Целинного района Сергей Семенов. Он припомнил, что судился с компанией. «Там склад был МТМ, отвоевывал его через суд. Они нагло действовали, самовольно занимали, мы их оттуда выселяли, замки вешали, пломбы», — уточнил Семенов. Он пояснил, что не раз писал обращения на имя губернатора [Алексей Кокорина] с просьбой помочь разобраться, так как муниципальная казна недополучила арендную плату, но ситуация не менялась.

В пресс-службе СУ СК России по Курганской области от комментариев отказались. Переговорить с главой района Иваном Светличным URA.RU не удалось, в приемной ответили, что его нет на месте, на сотовый ответа не было. Дозвониться до компании «Зауральехлеб» URA.RU не удалось. Согласно открытым данным, организация находится в стадии ликвидации с 2018 года, назначен конкурсный управляющий. Доли челябинских учредителей находятся под обременением.

Накануне в администрации Целинного района, где выяснилось, что глава Иван Светличный ездит на машине свердловской компании, которую он не указал в декларации, прошла выемка документов. Власти администрации при этом называют причиной выемки — выданные по итогам 2019 года премии.