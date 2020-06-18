В России начались испытания вакцины от COVID на добровольцах. ВИДЕО

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Первым добровольцам поставили экспериментальную вакцину от COVID-19 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России начались испытания вакцины от COVID-19 на людях. В военном клиническом госпитале имени Бурденко ввели вакцину первым 18 добровольцам. Об этом сообщили в Минобороны.

«Проведен отбор первой группы участников эксперимента в составе 18 человек, которые 18 июня прошли вакцинацию. Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — приводит выдержку из сообщения Минобороны сайт argumenti.ru. Исследование проводится совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

Пилотная группа добровольцев была сформирована по результатам скрининга всех желающих протестировать на себе сыворотку. Все участники исследования перед вакцинацией провели две недели в обсервации.

Процедуры по вакцинированию проводились под контролем наиболее опытных специалистов госпиталя имени Бурденко, отметили в Минобороны. Весь процесс прошел в соответствии с планом, без происшествий и осложнений, подчеркнули в военном ведомстве.

Клинические испытания вакцины в скором времени стартуют в научно-исследовательском центре «Вектор». Там планируют начать вакцинацию 15 июля, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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