Оставшись без игуменьи, старец взял обитель под свое прямое руководство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», оказавшийся в центре скандала из-за его создателя схиигумена Сергия, попавшего под два суда (церковный и административный), остается неподконтролен екатеринбургской епархии. При этом обитель продолжают покидать несогласные с опальным старцем монахини. По данным URA.RU, несколько сестер выехали из монастыря накануне вечером, пользуясь тем, что в обитель приехали СМИ.

«Монахинь вывозила мать Анимариса — схимница монастыря, которая покинула его несколько дней назад с матушкой Варварой, — рассказал источник в монашеской среде. — Она вывезла сестер, которые хотели покинуть монастырь, но их не отпускали. Машине дали выехать только после угроз, что все расскажут журналистам».

Матушка Варвара (Крыгина, слева) и ее сестра-близнец Нина Фото: Анна Майорова © URA.RU

Информация, что монастырь «Спорительница хлебов» покинула его настоятельница, игуменья Варвара (Крыгина), ее сестра-близнец Нина и еще две монахини, появилась еще ранее. По данным URA.RU, это случилось 12 июня — бегству монахинь предшествовал конфликт с отцом Сергием.

«Матушка — очень добрый, искренний человек. Когда все началось (выступления отца Сергия против мер властей от коронавируса), она испугалась за монастырь — за детей, которые там находятся, за раковых больных. И выступила против проповедей отца Сергия, — рассказал собеседник. — Она сказала ему в лицо, что просит его перестать выступать, потому что боится за обитель. Ведь именно она — настоятельница, которую назначал патриарх.

Но когда она высказала все это отцу Сергию, это было воспринято очень жестко — звучали угрозы физической расправы».

Сейчас ушедшие от отца Сергия монахини находятся в Ново-Тихвинском женском монастыре. «С прибывшими к нам в обитель сестрами все хорошо, они в безопасности, — сообщили URA.RU в НТЖМ». По данным агентства, сейчас там около 10 сестер, покинувших отца Сергия.

Сестра Варвара вместе с сестрой Ниной были среди самых первых сподвижников отца Сергия — начинали строить обитель в начале 2000-х. А Варвара, будучи настоятельницей, знает все о внутреннем устройстве монастыря (хозяйстве, финансах). Поэтому сестры, которые остались верны отцу Сергию, считают ее предательницей и предполагают, что она вместе с клириком Ново-Тихвинского монастыря, протоиереем Георгием Викторовым (которого епархия назначила священником в «Спорительницу хлебов», но его туда не пустили) может разрабатывать план «захвата» монастыря (перевода его под власть митрополии).

Ранее епархия, комментируя уход монахинь из «Спорительницы хлебов», заявляла: «Скорбя о заблуждении бывшего духовника обители, ради умирения ситуации матушка-настоятельница приняла решение вместе с сестрами, не разделяющими раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно оставить территорию обители с тем, чтобы избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и принести покаяние». Сам отец Сергий накануне заявил: «Я хочу, чтобы она (матушка Варвара) принесла достойные плоды покаяния и жила спокойно дальше в нашем монастыре». Однако контактирующие с ней люди сообщили URA.RU, что матушка Варвара к отцу Сергию не вернется.