Среднеуральский женский монастырь «Спорительница хлебов», оказавшийся в центре скандала из-за его создателя схиигумена Сергия, попавшего под два суда (церковный и административный), остается неподконтролен екатеринбургской епархии. При этом обитель продолжают покидать несогласные с опальным старцем монахини. По данным URA.RU, несколько сестер выехали из монастыря накануне вечером, пользуясь тем, что в обитель приехали СМИ.
«Монахинь вывозила мать Анимариса — схимница монастыря, которая покинула его несколько дней назад с матушкой Варварой, — рассказал источник в монашеской среде. — Она вывезла сестер, которые хотели покинуть монастырь, но их не отпускали. Машине дали выехать только после угроз, что все расскажут журналистам».
Информация, что монастырь «Спорительница хлебов» покинула его настоятельница, игуменья Варвара (Крыгина), ее сестра-близнец Нина и еще две монахини, появилась еще ранее. По данным URA.RU, это случилось 12 июня — бегству монахинь предшествовал конфликт с отцом Сергием.
«Матушка — очень добрый, искренний человек. Когда все началось (выступления отца Сергия против мер властей от коронавируса), она испугалась за монастырь — за детей, которые там находятся, за раковых больных. И выступила против проповедей отца Сергия, — рассказал собеседник. — Она сказала ему в лицо, что просит его перестать выступать, потому что боится за обитель. Ведь именно она — настоятельница, которую назначал патриарх.
Но когда она высказала все это отцу Сергию, это было воспринято очень жестко — звучали угрозы физической расправы».
Сейчас ушедшие от отца Сергия монахини находятся в Ново-Тихвинском женском монастыре. «С прибывшими к нам в обитель сестрами все хорошо, они в безопасности, — сообщили URA.RU в НТЖМ». По данным агентства, сейчас там около 10 сестер, покинувших отца Сергия.
Сестра Варвара вместе с сестрой Ниной были среди самых первых сподвижников отца Сергия — начинали строить обитель в начале 2000-х. А Варвара, будучи настоятельницей, знает все о внутреннем устройстве монастыря (хозяйстве, финансах). Поэтому сестры, которые остались верны отцу Сергию, считают ее предательницей и предполагают, что она вместе с клириком Ново-Тихвинского монастыря, протоиереем Георгием Викторовым (которого епархия назначила священником в «Спорительницу хлебов», но его туда не пустили) может разрабатывать план «захвата» монастыря (перевода его под власть митрополии).
Ранее епархия, комментируя уход монахинь из «Спорительницы хлебов», заявляла: «Скорбя о заблуждении бывшего духовника обители, ради умирения ситуации матушка-настоятельница приняла решение вместе с сестрами, не разделяющими раскольническую позицию схиигумена Сергия, временно оставить территорию обители с тем, чтобы избежать ненужных распрей, к коим ныне склонен отец Сергий, и дать ему возможность одуматься и принести покаяние». Сам отец Сергий накануне заявил: «Я хочу, чтобы она (матушка Варвара) принесла достойные плоды покаяния и жила спокойно дальше в нашем монастыре». Однако контактирующие с ней люди сообщили URA.RU, что матушка Варвара к отцу Сергию не вернется.