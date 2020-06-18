Курганские единороссы раздают билеты в закрытые кинотеатры

Киноклуб совместно с отделением партии «Единая Россия» вручает медикам билеты в кино Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Курганской области вместе с партнерами раздали медикам билеты в кинотеатр. Залы при этом закрыты из-за ситуации с коронавирусом и откроются не раньше, чем через месяц.

Билеты в кино медикам выдавали на улице возле входа в Курганскую больницу скорой медицинской помощи. «Сегодня мы взаимодействуем с партнером в рамках проекта „Кино в России“. Владельцы сети кинотеатров предоставили врачам билеты», — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Родион Вяткин.

Он добавил, что билеты выданы с открытой датой, поэтому врачи смогут прийти в кинотеатры, как только они откроются. Билеты получили около 40 человек. В партии отметили, что ранее реготделение передало врачам реанимобили, продукты питания, «чтобы врачи в минуты отдыха могли попить чаю, перевести дух».

В Минкульте дали прогноз, когда кинотеатры возобновят работу. Дату открытия кинотеатров после эпидемии коронавируса определят в ходе консультаций с региональными властями в середине июля.