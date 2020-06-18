Долг свердловского чиновника-взяточника достиг 36 млн рублей

Бывший чиновник теперь должен заплатить в общей сложности 36,3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура через суд добилась решения о взыскании денег с бывшего заместителя главы Белоярского городского округа (Свердловская область) Сергея Прохоренко, который сейчас отбывает срок в колонии. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«Белоярским районным судом вынесено решение об удовлетворении иска Белоярского межрайонного прокурора Свердловской области в интересах РФ к Прохоренко С. М. о взыскании незаконно полученных денежных средств по сделке, совершенной с целью заведомо противной основам правопорядка или нравственности в размере 3 300 000 рублей», — сообщает пресс-служба.

Судом было установлено, что Сергей Прохоренко получил через посредника от директора ООО «Торговый дом «Камбарский завод газового оборудования — Урал» Александра Климкина взятку 3,3 млн рублей за способствование заключению контрактов на строительство газовых котельных. В итоге, как сообщало URA.RU, Прохоренко был приговорен за это к восьми с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 33 млн рублей — десятикратная сумма взятки.

Осуждению Прохоренко предшествовало задержание главы отдела капстроительства белоярской администрации Сергея Вшивкова. Следствие установило, что Вшивков оплатил невыполненные работы по муниципальному контракту на 17 млн. В итоге в сильные морозы произошла коммунальная авария, и жители поселка едва не замерзли. Вшивков пошел на сделку со следствием и дал показания на Прохоренко, которые привели к судебному приговору. За это сам Вшивков не получил лишения свободы — суд приговорил его лишь к штрафу 150 тысяч рублей, от которого он был тут же освобожден в связи с истечением срока давности. Правда, как писало URA.RU, администрация Белоярки в июне 2020 года подала иск в суд о взыскании со Вшивкова 17 млн рублей — сумму, причиненного им ущерба.