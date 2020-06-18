«Газпром» закупает трубы для крупнейших магистралей, одна из них — на Ямале Фото: Анна Майорова © URA.RU

На закупку «Газпромом» труб большого диаметра, которые будут использовать на газопроводе в ЯНАО, пожаловались в Федеральную антимонопольную службу. У заявителей есть претензии к юридическому оформлению тендера, их обращение принято к рассмотрению, сообщили URA.RU в пресс-службе ФАС.

«На документацию указанной закупки поступило две жалобы. Одна жалоба подана компанией ООО „Просперити“, вторая от физического лица. Рассмотрение жалоб запланировано на 19 июня», — рассказали агентству в ФАС. В ведомстве не уточняют, кто именно выступил вторым заявителем. В нескольких компаниях под названием «Просперити», находящихся в Москве, Московской области и Чечне, URA.RU сообщили, что не имеют отношения к делу.

Сам «Газпром» знаком с сутью жалоб и считает их необоснованными, сказали URA.RU в пресс-службе корпорации. «Практика подачи жалоб со стороны компаний и, тем более, физических лиц, права и интересы которых никаким образом не могут быть затронуты закупкой, является лишь попыткой сорвать реализацию крупнейших инвестиционных проектов. Рассмотрение жалоб таких „профессиональных жалобщиков“ считаем недопустимым», — заявили в «Газпроме».

Тендер на поставку партии труб большого диаметра появился на портале госзакупок в начале июня. Аукцион проводила «дочка» «Газпрома» — «Газпром инвест». Общая сумма контракта составила 98,4 млрд рублей, компания заказывала 1,3 млн труб до 2022 года. Трубы в свою очередь предназначаются для нескольких крупных магистральных газпроводов, в том числе «Бованенково — Ухта» в ЯНАО.

Газопровод «Бованенково — Ухта» поставляет газ с Бованенковского месторождения на Ямале. Общая протяженность провода превышает 1200 км. Он примыкает к магистрали «Ямал — Европа», которая ведет российский газ в Германию.