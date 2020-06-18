В регионе всего подтвердили 473 случая заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 18 июня подтвердили 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Это самое большое число выявленных случаев заражения за день в регионе.

«На 18 июня в Курганской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Ранее больше всего заболевших в регионе зафиксировали 14 июня. Тогда подтвердили 20 случаев заражения.

Пять случаев — завозные из Москвы, ХМАО, ЯНАО у жителей Кургана, Куртамышского и Лебяжьевского районов. Остальные 27 случаев — контактные и местные случаи передачи у жителей Кургана, Целинного, Юргамышского, Шадринского, Катайского, Варгашинского и Кетовского районов.

Всего в регионе было зафиксировано 473 заболевших коронавирусом. Из них 254 выздоровели, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Всего лабораториями медучреждений проведено 46 686 исследований.

В Курганской области с 1 апреля из-за угрозы распространения COVID-19 был введен режим самоизоляции. С 15 июня начали действовать новые правила въезда в регион и был введен обязательный масочный режим.

Как видно из графика, в июне в Курганской области чаще всего регистрировались контактные случаи коронавируса внутри региона Фото: URA.RU