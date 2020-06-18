17 июня 2020

В Курганской области выявили рекордное число заразившихся COVID. График

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган. Необр, медсестра, медик, медицинская одежда
В регионе всего подтвердили 473 случая заражения коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области 18 июня подтвердили 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Это самое большое число выявленных случаев заражения за день в регионе.

«На 18 июня в Курганской области зарегистрировано 32 новых случая COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Ранее больше всего заболевших в регионе зафиксировали 14 июня. Тогда подтвердили 20 случаев заражения.

Пять случаев — завозные из Москвы, ХМАО, ЯНАО у жителей Кургана, Куртамышского и Лебяжьевского районов. Остальные 27 случаев — контактные и местные случаи передачи у жителей Кургана, Целинного, Юргамышского, Шадринского, Катайского, Варгашинского и Кетовского районов.

Всего в регионе было зафиксировано 473 заболевших коронавирусом. Из них 254 выздоровели, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Всего лабораториями медучреждений проведено 46 686 исследований.

В Курганской области с 1 апреля из-за угрозы распространения COVID-19 был введен режим самоизоляции. С 15 июня начали действовать новые правила въезда в регион и был введен обязательный масочный режим.

Как видно из графика, в июне в Курганской области чаще всего регистрировались контактные случаи коронавируса внутри региона
Фото: URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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