Задержан соперник Лукашенко по президентской гонке

Претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико задержан силовиками. Об этом сообщает белорусский телеканал «Беларусь-1».
«Бабарико … являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений», — пояснил в эфире телеканала глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель. Он отметил, что Бабарико на днях пытался снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов. Кроме того, отметил глава КГБ, более 430 миллионов долларов были незаконно выведены за несколько лет со счета Белгазпромбанка в один из крупнейших банков Латвии ABLV
Несмотря на задержание, Бабарико может быть зарегистрирован кандидатом в президенты, сообщили ТАСС в Центризбиркоме Белоруссии. От него требуется пакет документов и заверенная доверенность на их подачу в ЦИК.
Ранее сообщалось, что кандидат на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико перестал выходить на связь. Впоследствии выяснилось, что он вместе с сыном Эдуардом дает показания по делу Белгазпромбанка в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (КГК).
В штабе экс-банкира сообщили, что собрали уже 425 тысяч подписей в поддержку выдвижения Бабарико.
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