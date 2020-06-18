COVID-19 подвержен у 4 врачей и 9 пациентов, остальные ждут итоги анализов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Хирургическое отделение больницы №2 имени Граля в Перми закрыли на карантин. Связано это с тем, что четыре врача и девять пациентов заразились коронавирусом, рассказали в минздраве Пермского края.

«С 16 июня на прием и выписку закрыто хирургическое отделение в ГБУЗ ПК „ГКБ № 2 им. Ф.Х. Граля“ в связи с тем, что у сотрудника выявлен COVID-19. В настоящее время у 4 сотрудников и 9 пациентов подтвержден COVID-19», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там добавили, что круг контактных лиц уже определен, у них взяты мазки для исследования на коронавирус. Сотрудники местного Роспотребнадзора выясняют, как врачи и больные заразились инфекцией.

По информации минздрава, на карантин отправили 24 человека: 19 уральцев изолировали в отделении больницы и на дому, еще пятеро госпитализированы в клиническую медико-санитарную часть №1. В хирургическом отделении, где произошла вспышка COVID-19, проводятся противоэпидемические мероприятия. Если пациентам будет нужна медицинская помощь, их перемашрутизируют в изолированные помещения отделения.

Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщили, что в Пермском крае коэффициент распространения инфекции опустился ниже 0,8. Теперь для перехода на второй этап осталось увеличить число свободных коек для пациентов с COVID-19. Также из-за эпидемии в Перми закрылись последние кофейни «Шоколадница».