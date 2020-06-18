В Перми осталось одна преграда для снятия карантина

За сутки коронавирус подтвердился у 65 жителей Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае коэффициент распространения коронавирусной инфекции опустился ниже 0,8, до 0,76. Таким образом, для перехода ко второму этапу снятия ограничений региону осталось только увеличить число свободных коек для COVID-пациентов.

«Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,76 (на 17 июня — 0,93). Напомним, это один из важных показателей поэтапного снятия ограничений — для второго этапа он должен быть меньше 0,8», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Также в регионе проводится достаточное количество тестов на COVID-19: 145,8 на 100 тысяч населения при норме более 70 на 100 тысяч населения.

Перейти к следующему этапу снятия ограничений региону мешает только крайне низкий показатель «доля свободного коечного фонда». Сейчас он находится на уровне 42,3% (норма — более 50%). Это означает, что в регионе сейчас свободно 773 койки для пациентов с коронавирусом, а сутки назад было 820 свободных коек. При этом число пациентов с подтвержденным COVID-19 за сутки уменьшилось на 21 человека, 761 до 740. Это означает, что места занимают пациенты без подтвержденного диагноза.

Всего в Пермском крае зарегистрировано 2937 случаев заражения коронавирусной инфекцией (+65 за сутки), в результате болезни скончались 102 человека (+5 за сутки), 1685 — выздоровели (+29 за сутки). Карантинные мероприятия в регионе продлены до 23 июня включительно, но полное снятие ограничений произойдет не раньше, чем через четыре недели.