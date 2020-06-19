Вакцина от коронавируса будет действовать около года. Об этом заявил начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
«Это рекомбинантная двухэтапная вакцина для внутримышечного введения. Она разработана с использованием уже апробированной платформы, на которой ранее были разработаны вакцины против геморрагической лихорадки Эбола и по ближневосточному респираторному синдрому. Опыт их использования показал довольно длительный иммунитет — до одного года», — цитирует врача «Комсомольская правда».
Он добавил, что исследования вакцины на людях планируют завершить к концу августа. Если все предусмотренные законом этапы регистрации препарата будут успешно пройдены, то промышленный выпуск отечественной вакцины начнется ближе к концу года.
Ранее сообщалось, что в военном клиническом госпитале имени Бурденко ввели вакцину первым 18 добровольцам. Пилотная группа добровольцев была сформирована по результатам скрининга всех желающих протестировать на себе сыворотку. Все участники исследования перед вакцинацией провели две недели в обсервации. Клинические испытания вакцины в скором времени стартуют в научно-исследовательском центре «Вектор». Там планируют начать вакцинацию 15 июля, передает RT.
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