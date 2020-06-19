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Ранее сообщалось, что в военном клиническом госпитале имени Бурденко ввели вакцину первым 18 добровольцам . Пилотная группа добровольцев была сформирована по результатам скрининга всех желающих протестировать на себе сыворотку. Все участники исследования перед вакцинацией провели две недели в обсервации. Клинические испытания вакцины в скором времени стартуют в научно-исследовательском центре «Вектор». Там планируют начать вакцинацию 15 июля, передает RT .

Он добавил, что исследования вакцины на людях планируют завершить к концу августа. Если все предусмотренные законом этапы регистрации препарата будут успешно пройдены, то промышленный выпуск отечественной вакцины начнется ближе к концу года.

«Это рекомбинантная двухэтапная вакцина для внутримышечного введения. Она разработана с использованием уже апробированной платформы, на которой ранее были разработаны вакцины против геморрагической лихорадки Эбола и по ближневосточному респираторному синдрому. Опыт их использования показал довольно длительный иммунитет — до одного года», — цитирует врача «Комсомольская правда».

Вакцина от коронавируса будет действовать около года. Об этом заявил начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич.

Исследования вакцины на людях планируют завершить к концу августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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