Ученые вычислили, кто является опасным разносчиком COVID

Наибольшую опасность представляют дошкольники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дети дошкольного возраста представляют собой самую большую опасность в период пандемии коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Немецкого центра исследования инфекций под руководством Кристиана Дроздена.

«Дошкольники представляют собой большую опасность по той простой причине, что малышам труднее соблюдать меры предосторожности. Их трудно заставить дисциплинированно носить медицинские маски и тем более перчатки, не трогать лицо», — передают результаты исследования «Известия».

Отмечается, что в исследовании ученых приняли участие почти 78 тысяч человек, у 3300 из них был подтвержден COVID-19. Специалисты изучили концентрацию вируса в дыхательных путях, беря мазок из носоглотки участников эксперимента. Выявленное количество копий РНК у детей и взрослых отличалось незначительно. Исследователи сделали вывод, что дети способны к заражению практически на том же уровне, что и взрослые. Однако из-за частого несоблюдения мер безопасности и большого количества бессимптомных носителей эта возрастная группа является самой опасной при распространении COVID.

Руководитель группы интегральных биоаналитических систем Института X-BIO ТюмГУ Дмитрий Андреев подчеркнул, что если ребенок заразился — заболел или стал вирусоносителем, то неизбежно заболеют и все уязвимые к этому вирусу совместно проживающие члены семьи. Доцент кафедры биофизики МФТИ Олег Батищев добавил, что дети в среднем переносят эту болезнь за более короткий срок и поэтому являются переносчиками инфекции менее длительный период. Однако даже за короткое время малыш сможет быстро заразить других детей и взрослых, пока никто не будет подозревать о его болезни.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что детей не будут прививать от коронавируса. Причина заключается в том, что они переносят COVID-19 легко.

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