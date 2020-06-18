В первую очередь лекарство от коронавируса получат люди в зоне риска Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Осенью в России должна начаться прививочная кампания от коронавирусной инфекции COVID-19. Но детей, возможно, вообще не будут вакцинировать. Об этом в беседе с URA.RU рассказал экс-главный санитарный врач страны, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Детей, которые не имеют хронических заболеваний или онкологии, возможно, вообще не будут прививать, потому что они легко переносят коронавирус», — заключил врач. По его словам, в первую очередь вакцину получат граждане, находящиеся в зоне риска: это люди старшего возраста, медицинские работники и те, кто работает с людьми.

Ранее Онищенко опроверг заявление главы Роспотребнадзора о второй волне коронавируса осенью. Бывший главный санврач объяснил, что прогнозы о новой вспышке заболеваемости можно делать на основе ситуации, которая сейчас происходит в Южном полушарии.

Сегодня в России начались испытания вакцины от COVID-19 на людях. Лекарство уже ввели первым 18 добровольцам. А зарубежные ученые выяснили, что люди, переболевшие коронавирусом, могут им заразиться снова, передает телеканал 360. По состоянию на 18 июня, в России зафиксировано 561 091 случаев COVID-19 во всех регионах, уточняет RT.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.