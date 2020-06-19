Впервые Пермский край приблизился ко второму этапу снятия ограничений Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Карантин в Пермском крае могут смягчить уже с 22 июня. Если коэффициент распространения коронавируса в регионе не будет расти, а число свободных коек для пациентов с коронавирусом увеличат еще на 150-200, то край может выйти на второй этап снятия ограничений. URA.RU сделало прогноз, выяснив, при каком количестве новых случаев заражения регион может забыть о новых послаблениях.

Впервые Пермский край получил предпосылки для перехода ко второму этапу снятия ограничений — коэффициент распространения инфекции (Rt) в регионе опустился ниже 0,8 — до 0,76. Для новых послаблений необходимо, чтобы четыре дня подряд Rt был в «зеленой» зоне, а также одновременно с этим в крае проводилось не менее 70 тестов на 100 тысяч населения (18 июня — 145,8 тысячи) и доля свободного коечного фонда для COVID-пациентов была более 50% (18 июня — 42,3%).

У Пермского края длительное время в «зеленой» зоне находится показатель проведенных тестов. Сложнее ситуация обстоит с показателем «доля свободного коечного фонда». Для перехода в нормативное состояние краю дополнительно необходимо развернуть около 150 коек (сейчас свободно 773).

Всего же в регионе перепрофилировано 2482 койки, что означает практически 100% использование созданных резервов (к точке отсчета — 28 апреля перепрофилировали 1827 коек и создали резерв еще из 705 коек). Поэтому, чтобы соответствовать требованиям Роспотребнадзора по переходу ко второму этапу, краю необходимо полностью задействовать резерв (оставшиеся 50 коек) и создать новые места (еще 100-150) либо оперативно вылечить пациентов, которые сейчас лежат в больницах.

А вот на Rt региональные власти напрямую повлиять не могут. Это сумма числа зараженных за последние четыре дня, поделенная на сумму числа зараженных за четыре дня, предшествующих этому периоду. Чем больше новых случаев заражения будет в ближайшие дни — тем выше будет коэффициент распространения инфекции. Исходя из этого URA.RU подготовило три сценария развития событий в Пермском крае к 22 июня.

Стабильный прогноз — это сохранение текущих условий снятия ограничений и нахождение коэффициента Rt в пределах единицы. Такой сценарий возможен, если в крае в ближайшие дни в среднем будет выявлять не более 62 новых зараженных. Негативный сценарий возможен, если ежедневно станут выявлять по 75 и более новых случаев инфицирования.

Благоприятный прогноз и возможное частичное снятие карантинных мер после 22 июня возможно, если в крае будет выявляться не более 49 новых случаев заражения коронавирусом. В этом случае Rt останется ниже 0,8, что будет соответствовать второму этапу снятия ограничений.

Предыдущий прогноз URA.RU делало 13 июня. Согласно нему, ситуация в регионе развивалась по благоприятному сценарию — среднее число новых случаев заражения не превышало 64 (250 всего за четыре дня, 62,5 — в сутки).

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале « Пермь » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Таблица: URA.RU

Таблица: URA.RU