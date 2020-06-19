Путин заявил о справедливости ряда претензий к Сталину

По мнению Владимира Путина, Сталина можно за многое упрекнуть, но не в части понимания внешних угроз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Советский вождь Иосиф Сталин заслуживает многих обвинений, в том числе за репрессии, уверен президент РФ Владимир Путин. Однако, по мнению российского лидера, Сталин и его окружение хорошо понимали угрозу со стороны внешних врагов.

«Есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров, но плохое понимание природы внешних угроз не входит в их число», — написал Путин в статье для американского издания The National Interest. Вместе с тем советские лидеры видели, что СССР хотят оставить один на один с Германией. Поэтому они «стремились выиграть драгоценное время, необходимое для укрепления обороны страны». При этом архивных документов, подтверждающих мнение о том, что СССР планировал начать превентивную войну против нацистской Германии, не существует.

Ранее журнал The National Interest опубликовал статью Путина «Фактические уроки 75-й годовщины Второй Мировой войны», передает радио Sputnik. В материале российский лидер предлагает всестороннюю оценку наследия войны и высказывается о роли СССР в разгроме нацистской Германии, напоминает «Утро.ру». В частности, после публикации представитель ООН согласился с мнением Путина о том, что организация работает не так эффективно, как могла бы.

В марте президент РФ назвал разговоры об одинаковой ответственности Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина за начало Второй мировой войны «чушью». По мнению российского лидера, люди могут относиться к Сталину по-разному, однако существует подтвержденный факт, что он «не запятнал себя» прямым сотрудничеством или контактами с Гитлером, в отличие от европейских лидеров того времени.

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