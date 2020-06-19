Врач объяснила, как определить рак по запаху

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Врач считает, что по запаху можно определить многие заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По запаху пота человека можно определить многие болезни, в том числе рак. Об этом рассказала врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

«Процесс развития онкологии может давать характерный запах несвежего мяса. В зависимости от того, в каком органе происходит онкопроцесс, добавляются запахи, характерные для заболеваний этих органов», — заявила врач в эфире телеканала «Россия 1».

Скорогудаева перечислила характерные для различных заболеваний запахи. Так, на фоне сахарного диабета человек начинает пахнуть прелыми яблоками. При заболеваниях печени и почек может появиться запах аммиака.

Ранее врачи рассказали, кому стоит воздержаться от злоупотребления солнечными ваннами. В группе риска оказались люди с кожными заболеваниями и большим количеством родинок.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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