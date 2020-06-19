Депутат, которую хотят лишить статуса, скрывалась от суда в кафе

Депутат вместо участия в суде решила пообедать Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Шадринском районном суде (Курганская область) проходит суд о лишении статуса депутата гордумы Виктории Семеновой. На заседание девушка не пришла, так как, с ее слов, она была в Екатеринбурге, но участники процесса увидели депутата в шадринском кафе. Об этом URA.RU рассказал источник из политического окружения Шадринска.

«Во время судебного заседания судья зачитал телефонограмму Семеновой. В ней говорилось, что она не может присутствовать на заседании, так как находится в Екатеринбурге, где и прописана. Для прибытия в Курган ей понадобится справка об отсутствии COVID, которую она не успевает сделать», — рассказал инсайдер.

Заседание в итоге было отложено. При этом участники процесса, выйдя из зала суда, заметили депутата в одном из кафе Шадринска, где она вместе со спутником обедала. «Мы очень удивились, увидев ее. Она тоже была крайне поражена», — отметил инсайдер.

Еще один житель Шадринска в этот же день заметил автомобиль, на котором обычно передвигается депутат. «За рулем находилась женщина, очень похожая на Викторию Семенову. На этом автомобиле она ездит всегда сама», — отметил источник.

Виктория Семенова в разговоре с URA.RU подтвердила написанное в суде заявление. При этом на вопрос агентства, была ли она в тот день в Шадринске и посещала ли кафе, депутат ответила: «Я не понимаю, о чем вы говорите, в данный момент я занята».

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Шадринской гордумы Виктория Семенова помогла компании, принадлежащей ее мужу, получить из бюджета 1,7 млн рублей на строительство многоквартирного дома. За это некоторые народные избранники предложили лишить депутата мандата. Прокуратура провела проверку и установила наличие конфликта интересов. Сама депутат объясняла, что деньги из бюджета города застройщик не получал.