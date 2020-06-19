У Пермского края осталась одна причина для продления карантина

Пермскому краю для перехода к следующему этапу снятия ограничений необходимо подготовить для больных с коронавирусом еще 41 свободное место в госпиталях. В этом случае показатель «доля свободного коечного фонда» будет на нормативном уровне (более 50%), что позволит региону ввести новый пакет послаблений.
«Доля свободного коечного фонда — 47,8%», — сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Это означает, что в крае свободно 873 койки для больных с коронавирусом (18 июня — 773), а нормативным считается показатель в 914 свободных коек.
Также уже два дня в «зеленой» зоне в Пермском крае находится коэффициент распространения инфекции (0,77, норма — менее 0,8), в регионе выполняется достаточное количество тестов на COVID-19 (146,1, норма — более 70 на 100 тысяч населения).
За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев достигло 3001. В результате болезни скончались 106 человек (+4 за сутки), выздоровели — 1696 (+11 за сутки).
Текущие цифры соответствуют стабильному прогнозу URA.RU. Это означает, что при таком количестве ежедневно выявленных случаев в регионе после 22 июня будет продлено действие текущих ограничений. Для послабления необходимо, чтобы в ближайшие три дня было выявлено не более 134 случаев заражения (около 45 в день).
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