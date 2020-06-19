На этот раз мать, бросившая своих детей может не отделаться лишь штрафом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело против югорчанки, которая бросила на произвол судьбы четверых детей ради устройства своей личной жизни. В поле зрения силовиков попали и чиновники из мэрии Сургутского района, о чем URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Следственным органом в отношении матери детей возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание), а также проводится процессуальная проверка на предмет установления признаков преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) в действиях сотрудников МКДНиЗП (комиссии по делам несовершеннолетних — прим. ред.) Сургутского района», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что уголовное дело было возбуждено, в том числе из-за общественного резонанса. «Все-таки мать до этого шесть раз привлекалась к административной ответственности, но так и не изменила образ жизни. Вопрос есть и органам системы профилактики правонарушений в Сургутском районе. Они-то куда смотрели?», — прокомментировал инсайдер. В пресс-службе мэрии Сургутского района пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что к ситуации подключилась и детский омбудсмен из ХМАО Татьяна Моховикова. Она собиралась помочь в трудоустройстве жительницы Белого яра, которая оставила на трое суток четверых детей, уехав со своими знакомыми на дачу.