Экс-глава МЧС России по Курганской области Олег Рожков обвиняется в коррупционных преступлениях Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Бывший руководитель МЧС России по Курганской области Олег Рожков начал сотрудничать со следствием. Опасаясь новых уголовных статей и эпизодов, подозреваемый стал давать показания. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к спасателям.

«Недавно появились новые эпизоды, где основой послужили материалы ФСБ. Нам известно, что немалую роль в этом сыграл новый руководитель МЧС [Юрий Землянский]. Он жестко взялся за внутреннюю проверку ведомства», — рассказал один из инсайдеров. Он добавил, что новый начальник исследует финансово-хозяйственную деятельность, поэтому неизвестно, что еще всплывет.

Другой источник подтвердил информацию и уточнил, что сейчас изучаются документы, связанные с надзорными функциями и работой с предпринимателями. «Могут выявиться факты грубых нарушений, за которые бизнесменов по какой-то причине не привлекали к ответственности. Возникнет резонный вопрос — почему», — поделился мнением источник.

Еще один инсайдер считает, что Рожков начал сам давать показания на некоторых предпринимателей. В уголовном праве существует практика, когда от ответственности освобождается не только взяткодатель, но и получатель взяток. «Судя по тому, что Рожкова планировали перевести в СИЗО Омска, но этого не сделали, значит, он начал сотрудничать и давать показания», — считает инсайдер. Он уверен, что вскоре могут появиться новые уголовные дела, в том числе в отношении ряда предпринимателей.

В пресс-службе СУ СК России по Курганской области, следователи которого занимаются расследованием дела по Рожкову, от комментариев отказались. В областном МЧС отметили, что не уполномочены давать комментарии на вопросы, касающиеся следственных мероприятий. В пресс-службе УФСИН России по Курганской области по поводу перевода Рожкова в СИЗО Омска от комментариев отказались, ссылаясь на закон о персональных данных.

Бывшего начальника МЧС России по Курганской обвиняют по четырем уголовным статьям (мошенничество, превышение должностных полномочий, растрата, злоупотребление полномочиями). В деле фигурируют эпизоды с закупкой роботов, покупкой телефона на деньги ведомства, махинации с зарплатой и премиями, использование спецтехники в личных целях. Общий ущерб бюджету мог составить 57 млн рублей.