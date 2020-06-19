Экспозицию о Николае Кузнецове создала ведущая дизайнерская фирма Европы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава одного из ведущих музейных дизайнерских бюро в Европе Арне Кворнинг, разработавший концепцию музея Николая Кузнецова в Екатеринбурге, восхитился личностью уральского разведчика, работавшего в годы Великой Отечественной войны в фашистском тылу. Об этом дизайнер рассказал российскому информационному агентству URA.RU.

«Кузнецов — хорошо известный герой времен войны, хотя все, что связано с ним, до сих пор остается глубокой тайной, — заявил агентству Арне Кворнинг. — Некоторые называют его „русским Джеймсом Бондом“ — это также усиливает впечатление о нем как о героическом персонаже».

Арне Кворнинг — создатель многих музеев в Европе Фото: со страницы Арне Кворнинга в Facebook

По словам дизайнера, именно вокруг таинственности личности Кузнецова (архивные материалы по нему до сих пор засекречены — прим. ред.) и была выстроена концепция музея. «Мы превращаем посетителей в детективов и предлагаем им несколько простых инструментов для работы, — рассказал Кворнинг. — Например, ультрафиолетовый свет — с его помощью они смогут найти скрытые послания в сценографии. Мы также работаем с „волшебными зеркалами“: Кузнецов появляется за ними под разными личностями. При этом выставка реагирует на ваши движения и вовлекает в расследование».

Фирма «Кворнинг дизайн» начала работу над созданием музея Николая Кузнецова еще в феврале, но пандемия коронавируса едва не нарушила планы — доводить дело до конца датским дизайнерам пришлось, руководя работами дистанционно. «Начиная с марта ситуация с COVID-19, к сожалению, не позволила нам присутствовать в Екатеринбурге, но у нас было прекрасное сотрудничество с музеем и его профессиональными сотрудниками на онлайн платформах — спасибо нашей команде партнеров и производителей», — сказал Арне Кворнинг.

Музей, посвященный Николаю Кузнецову готовится к открытию в парке «Россия — Моя история» в Екатеринбурге. Выставка расположилась в обособленном пространстве (на площади в 100 м2) и будет сильно отличаться от основных экспозиций парка. Музей создан на средства Русской медной компании при личном участии главы РМК Игоря Алтушкина. Презентация экспозиции в формате онлайн состоится 24 июня — в день Парада Победы, а торжественное открытие намечено на конец июля и будет приурочено ко Дню рождения легендарного разведчика.

«Кворнинг дизайн» — одна из ведущих в мире фирм по разработке музейных пространств: Арне Кворнинг и его команда создали LEGO-дом в Дании, музей Ламборджини в Норвегии, музей, посвященный Дюнкеркской операции (эвакуация окруженных британских войск в начале Второй мировой войны с территории Франции) в Великобритании и многие другие музеи Европы.