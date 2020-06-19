Свердловский губернатор допустил появление зрителей на параде

Ранее власти пласировали провести парад без зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев намекнул, что зрителей могут пустить смотреть Парад Победы в Екатеринбурге 24 июня. Против этого выступал глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

«На следующей неделе, 24 июня, в Екатеринбурге пройдет парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который организуется по большей части силами Минобороны РФ. <…> Если вы решите прийти на парад, прошу вас надеть маску, по возможности — перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также во время парада волонтеры будут раздавать маски в центре города бесплатно. Ветеранов и людей старше 65 лет, которые находятся в группе риска по коронавирусу, как я уже писал, я прошу остаться дома», — написал в Instagram губернатор.

Ранее URA.RU со ссылкой на представителей Роспотребнадзора сообщало, что проведение парада со зрителями в текущей эпидемиологической ситуации невозможно, так как любые общественные мероприятия до снятия карантина недопустимы.

«Массовые мероприятия могут проводиться только после того, как будет снят третий этап снятия ограничений. Участники парада — военные — проводят тестирование [на коронавирус] и принимают решение [об участии] самостоятельно. Что касается гражданских лиц, то они, с точки зрения санитарных врачей, не смогут принимать участие в силу того, что массовые мероприятия еще не будут разрешены», — отмечала пресс-секретарь областного Роспотребнадзора Анна Ожиганова в комментарии URA.RU.