Парад Победы в Екатеринбурге впервые пройдет без зрителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев принял решение провести Парад Победы 24 июня без зрителей, сообщили источники URA.RU в окружении губернатора. О том, что жители областной столицы увидят торжества только по телевизору, глава региона объявит в начале следующей недели, утверждает инсайдер.

«Отмены парада точно не будет, Президент дал городу право его провести, и он состоится — это принципиальная позиция [командующего войсками ЦВО Александра] Лапина. Губернатор выступал за отмену, но он не в праве решать этот вопрос, только определять, кто сможет на нем присутствовать», — уточняет собеседник.

Парад будет транслироваться в эфире «Областного телевидения», а вживую его увидят 10 человек с VIP-трибуны, уточнил собеседник. Директор свердловского департамента информполитики Юлия Прыткова не подтвердила и не опровергла проведение парада в таком формате: «В данный момент идет проработка оптимальных для текущей эпидемиологической ситуации решений».

В то же время из-за санитарных ограничений мероприятие пройдет по сценарию, который не предусматривает присутствие горожан. Для того, чтобы не допустить зрителей, рядом с проспектом Ленина, по которому пойдет техника, встанут посты с представителями правоохранительных органов, которые не будут допускать граждан. Пройти смогут только люди, которые смогут доказать что живут в соседних домах.

В региональном Роспотребнадзоре подтвердили, что проведение парада со зрителями в текущей ситуации невозможно. «Массовые мероприятия могут проводиться только после того, как будет снят третий этап снятия ограничений. Участники парада — военные — проводят тестирование [на коронавирус] и принимают решение [об участии] самостоятельно. Что касается гражданских лиц, то они, с точки зрения санитарных врачей, не смогут принимать участие в силу того, что массовые мероприятия еще не будут разрешены», — сообщила URA.RU пресс-секретарь областного Роспотребнадзора Анна Ожиганова.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что Парад Победы в Екатеринбурге пройдет без ветеранов. «В Свердловской области в последнее время мы фиксируем больше 200 новых случаев заражения коронавирусом ежедневно. В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно. Про проведение парада мы ещё посмотрим», — отмечал Куйвашев.

Помощник командующего войсками ЦВО Сергей Шорин уточнил, что парад в Екатеринбурге точно состоится: «Командующий неоднократно заявлял о том, что парады победы проводятся в трех городах ЦВО — Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге. Подготовка к ним уже идет».