Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП

В машине с Михаилом Ефремовым было более трех человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил, что был в машине с актером Михаилом Ефремовым в момент скандального ДТП в центре Москвы. Об этом он сообщил в интервью politexpert.net.

«Это правда! Я был в той машине с Мишей Ефремовым. Там был еще один человек, но я не могу его назвать, потому что он очень известный и я боюсь последствий», — признался Барецкий. Он добавил, что в автомобиле помимо Ефремова находилось больше трех человек. По его словам, музыкант вместе с этими людьми ушел с места аварии.

Кроме того, Барецкий рассказал, что он в момент ДТП даже не осознавал происходящее, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Музыкант сначала думал, что автомобиль попал в канаву. Также Барецкий заявил, что, когда узнал о последствиях аварии, он испугался, передает « Царьград ».

Ранее СМИ сообщили, что в деле о ДТП с участием Ефремова может измениться потерпевший. Раньше им был родной брат погибшего, теперь потерпевшей себя хочет объявить супруга.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Позже водитель этого авто скончался. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Было возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет тюрьмы.

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