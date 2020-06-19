Губернатор планирует присутствовать на первом матче ФК «Урал» в этом году Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев разрешил проводить в регионе спортивные мероприятия с ограниченным количеством зрителей, об этом он сообщил в Instagram. Поправки в указ №100 УГ о режиме повышенной готовности в регионе, который устанавливает ограничения во время пандемии коронавируса, вступают в силу сегодня, 19 июня.

«Согласно документу, в Свердловской области допускается проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта», — написал Евгений Куйвашев.

Документ подписан накануне матча по футболу между командами «Урал» и Рубин», который пройдет в субботу, 20 июня, на стадионе «Екатеринбург Арена». Из-за действующих ограничений его смогут посетить только 3 500 человек (вместимость стадиона — 35061 человек).

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор планирует лично посетить первый матч, который сыграет ФК «Урал» в этом году.