Свердловский губернатор с врачами готовится к отмене карантина

В планах губернатора появились мероприятия, не связанные с борьбой с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские власти готовятся к отмене карантина в конце этой-начале следующей недели, следует из графика главы региона Евгения Куйвашева на май. Тактика выхода на первый этап будет обсуждаться на заседаниях оперштабов во вторник и четверг и на завтрашней встрече главы региона с предпринимателями. В четверг свою позицию губернатору представят представители медицинского и научного сообщества.

По сравнению с графиком, в котором губернатор Евгений Куйвашев работал последние два месяца, в июне у главы региона увеличивается чисто мероприятий, не посвященных борьбой с коронавирусом.

Так, во вторник он примет участие в совещании, которое проведет глава оргкомитета Универсиады-2023, зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Там будет обсуждаться финансирование строительства объектов Универсиады в Екатеринбурге. В этот же день Куйвашев будет участвовать в совещании у полпреда в УрФО Николая Цуканова по подготовке и проведению военного парада и салюта 24 июня.

До конца месяца губернатор также планирует посетить футбольный матч между «Уралом» и «Рубином» (из-за ограничений заполнены будут только 10% трибун) и принять участие в заседании Совета директоров ФК «Урал», провести заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Свердловской области и принять участие в техническом открытии музея «Эрмитаж-Урал» — его планировали провести еще две недели назад, но отменили в последний момент.

URA.RU сообщало том, что 8 июня глава региона должен принять решение о продлении или частичном снятии карантина. Показатель распространения инфекции в Свердловской области улучшается третий день подряд, но в среднем в регионе выявляют 240-250 инфицированных в сутки.