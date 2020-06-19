В Минздраве РФ придумали, как продлить жизнь россиянам

Власти предлагают бороться с алкоголизмом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эффективный способ по увеличению продолжительности жизни россиян предложил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Для продления жизни гражданам нужно начать активнее бороться с алкоголизмом и курением.

«Это реально быстрая и эффективная мера, которая позволит снизить и заболеваемость, и смертность в целом, и смертность в трудоспособном возрасте», — приводит слова Мурашко портал «Будущее России».

Смерть, связанная с употреблением алкоголя — одна из самых частых причин гибели молодых мужчин, отметил глава Минздрава. По той же причине мужчины от 18 до 65 лет умирают чаще женщин, объяснил Михаил Мурашко. В министерстве четко следят за ролью алкоголя в гибели граждан. После совершеннолетия разница в структуре смертности становится четко видна, пояснили в ведомстве.

17 июня говорилось, что в Свердловской области не отменят ограничения на продажу алкоголя. Однако сегодня, 19 июня, глава Евгений Куйвашев региона издал обратный указ и разрешил продавать спиртное, как раньше, до 23:00.

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