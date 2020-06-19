Губернатор отменил собственный запрет, но не стал рассказывать об этом подписчикам Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отменил запрет на продажу алкоголя с 19:00 до 10:00. Соответствующее решение прописано в поправках к указу №100 УГ о режиме повышенной готовности в регионе.

В документе указано: «подпункт 4 части первой пункта 3 признать утратившим силу». Этот пункт ограничивал «розничную продажу алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания, с 19 часов до 10 часов по местному времени», указано в ранней версии указа.

Отметим, что в Instagram-сообщении, которым губернатор анонсировал ванесение поправок в указ о режиме повышенной готовности, он заострил внимание на том, что разрешил проведение спортивных мероприятий и позволил работать салонам красоты, но не стал подчеркивать снятие ограничений на продажу спиртного.

Ограничения на продажу алкоголя в Свердловской области были введены 20 апреля 2020 года. В соответствии с ними свердловчане могли купить спиртное в магазинах (включая пиво) только с 10.00 до 19.00. Теперь продажа алкоголя вновь разрешена с 8:00 до 23.00.

Инсайдеры URA.RU две недели назад сообщали о том, что губернатор региона принял решение отменить ограничения о продаже алкоголя и анонсирует их незадолго до голосования по внесению поправок в Конституцию.