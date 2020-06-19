На парад Победы в Москве не позовут министров и депутатов Госдумы

Владимира Путина будет сопровождать ограниченное число лиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Число зрителей, которые расположатся на трибуне на Красной площади во время парада Победы в Москве 24 июня, будет максимально сокращено. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько высокопоставленных источников.

«Не будет министров и депутатов Госдумы, только ветераны, президент, главы иностранных государств и несколько самых приближенных», — рассказал собеседник агентства. По данным еще одного инсайдера, на параде помимо министра обороны Сергей Шойгу, возможно, будет присутствовать председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Уточнить планы российских министров на 24 июня не удалось. На запросы не ответили в пресс-службах Минсельхоза, Минпромторга, Минздрава, Минпросвещения, а также в министерстве науки и высшего образования. В Минстрансе заявили, что такой информацией не располагают. В неофициальной беседе один из сотрудников сообщил, что у них нет разрешения предоставлять подобные сведения. В то же время в приемной министра ЖКХ Владимира Якушева сообщили, что парад Победы «пока стоит» в его рабочем графике.

В этом году парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса перенесен 24 июня. К участию в мероприятии будут допущены военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков заболевания. Россиянам было рекомендовано смотреть трансляцию парада по телевизору.

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