Жена депутата Плотникова из Перми написала о коронавирусе у мужа

15 июня у депутата Пермской думы Владимира Плотникова подтвердили коронавирус Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жена депутата Пермской городской Думы Владимира Плотникова Елена назвала слухами информацию о том, что ее муж, у которого подтвержден COVID-19, находится в коме. Об этом она написала в своем аккаунте Instagram, пояснив, что сейчас ее семья борется с коронавирусной инфекцией.

«Мы лично столкнулись с ним [коронавирусом] лицом к лицу. […] Сразу начали появляться различные ужасные слухи, кто-то решил „хайпануть“ на всей этой ситуации (Телеграм-каналы начали писать ужасные вещи, что муж в коме, дети в реанимации)», — написала Плотникова. Она также сообщила, что «это серьезное заболевание и протекает оно не самым легким образом».

Плотникова также призвала всех оставаться дома, соблюдать меры безопасности и использовать средства защиты. Она также написала про то, что медики, которые ведут борьбу с коронавирусом, подвергают себя опасности и «спасают, в прямом смысле этого слова, людей».

О заражении Плотникова коронавирусной инфекцией стало известно 15 июня. Об этом сообщили представители гордумы. За неделю до этого коронавирусом заразился другой депутат гордумы Александр Филиппов, у которого болезнь протекает в бессимптомной форме.

Всего в Пермском крае коронавирус подтвержден у 3001 человека, в результате болезни скончались 106 человек, 1696 — выздоровели. Карантинные ограничения в регионе продлены до 23 июня.