Россия и Белоруссия решили визовый вопрос

Россия и Белоруссия подписали новое соглашение Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

В Минске приняли договор о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией. Документ подписали министры иностранных дел обоих государств.

«Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение между двумя странами о взаимном признании виз», — сообщает ТАСС с места событий. Это значит, что иностранцы, которые въезжают в Россию или Белоруссию, могут не оформлять вторую визу. По одной и той же визе туристам дадут посетить обе страны.

Документ собирались подписать на полгода раньше, еще 13 декабря 2019 года, но дату пришлось отложить, напоминает телеканал «360». Белоруссия не успела подготовить нужные внутриполитические документы к этому времени.

Второго апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, чего ждет от интеграции с Россией. Он уверен, что страны находятся на пороге нового объединения.

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