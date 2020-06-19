Выяснилось, какая погода будет в день парада Победы в Москве

Погода не помешает москвичам насладиться парадом Фото: Илья Московец © URA.RU

В ближайшие дни в Московской области обещают хорошую погоду. Она продержится как минимум до 24 июня, когда в столице пройдет парад Победы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На момент Парада термометры будут показывать примерно 20 градусов. Ветер — северный слабый, 2—7 м/с», — приводит слова Синенкова портал «Подмосковье сегодня». К вечеру того же дня станет на пару градусов теплее, уточняет синоптик. Атмосферное давление будет чуть выше среднего — 750-752 миллиметра ртутного столба. Жара и дожди не помешают параду Победы, уверен специалист.

В последнее время в Москве и области шли грозы. Погода испортилась из-за холодного атмосферного фронта, задержавшегося над регионом. Но уже 20 июня непогода уйдет, а температура воздуха прогреется до 28 градусов.

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