19 июня 2020

Выяснилось, какая погода будет в день парада Победы в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода не помешает москвичам насладиться парадом Фото: Илья Московец © URA.RU

В ближайшие дни в Московской области обещают хорошую погоду. Она продержится как минимум до 24 июня, когда в столице пройдет парад Победы, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На момент Парада термометры будут показывать примерно 20 градусов. Ветер — северный слабый, 2—7 м/с», — приводит слова Синенкова портал «Подмосковье сегодня». К вечеру того же дня станет на пару градусов теплее, уточняет синоптик. Атмосферное давление будет чуть выше среднего — 750-752 миллиметра ртутного столба. Жара и дожди не помешают параду Победы, уверен специалист.

В последнее время в Москве и области шли грозы. Погода испортилась из-за холодного атмосферного фронта, задержавшегося над регионом. Но уже 20 июня непогода уйдет, а температура воздуха прогреется до 28 градусов.

Ранее климатолог предсказал увеличение количества катаклизмов в России. Эта тенденция обещает наметиться в течение 10 лет.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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