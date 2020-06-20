Грузия обещает открыть границу для россиян летом

У россиян появится возможность провести отпуск в Грузии Фото: Сергей Заикин © URA.RU

новость из сюжета Обострение ситуации между Грузией и Россией

Тбилиси рассчитывает открыть границу с Россией уже в августе, также грузинская сторона готова возобновить прямое авиасообщение со страной. Об этом заявил спецпредставитель премьера Грузии на переговорах с РФ Зураб Абашидзе.

«Мы надеемся, что границу откроем в августе — конце лета […] Как только ситуация позволит, грузинская сторона будет готова начать прямые рейсы в Россию», — цитируют политика «Известия».

Абашидзе также назвал преувеличенными информацию о том, что грузинская туротрасль за последний год потеряла свыше 1 млрд долларов из-за остановки авиасообщения с Россией. По информации политика, указанный сектор потерял порядка 300—350 млн долларов. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин полагает, что после открытия сухопутной границы массового потока российских туристов в Грузию не будет, если не возобновить авиасообщение. Именно оно обеспечивало основной поток россиян. Однако в России уверены, что открытие прямых рейсов зависит исключительно от Грузии. Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что грузинские власти должны убедить РФ, что ситуация нормализовалась. «Сейчас мяч на стороне Грузии», — отметил он.

Авиасообщение России и Грузии было отменено в июле 2019 года после начала антироссийских протестов в Тбилиси, напоминает агентство Nation News.Грузинские власти неоднократно призывали восстановить отношения и авиасообщение с Россией. Представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала правильным решением возобновить авиасообщение. В середине марта из-за пандемии коронавируса пришлось закрыть и сухопутную границу между странами.

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