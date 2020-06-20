Актер Долинский заявил, что Ефремов не переживет тюрьму

Ефремов сломлен, ему попросту не выжить в тюрьме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Устроивший ДТП актер Михаил Ефремов не выживет в тюрьме. Так считает коллега Ефремова Владимир Долинский, который ранее был лишен свободы на четыре года.

«Хватит одной смерти, не убивайте Мишку! […] Он просто не выйдет из тюрьмы», — цитирует актера телеканал 360.

Долинский выразил родственникам погибшего Сергея Захарова соболезнования и добавил, что, если они будут «добивать» Ефремова, на их руках «будет кровь». «Не теребите больную рану! Он и так уже получеловек!» — подчеркнул актер. Долинский убежден, что Ефремов сломлен, в тюрьме «со своей нервной системой, почками, печенью» ему попросту не выжить. Актер добавил, что сам сидел в тюрьме и не понаслышке знает, что это такое.

Ефремов устроил ДТП в Москве 8 июня. В состоянии опьянения актер выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице. Ефремов был отправлен под домашний арест до 9 августа. Позднее артист записал обращение с раскаянием к семье погибшего, отмечает сайт VSE42.Ru. Потерпевшими по делу официально признаны трое: супруга погибшего, его брат и сын. Выяснилось, что в момент аварии в автомобиле с актером был шоумен Стас Барецкий. Он рассказал, что он в момент ДТП даже не осознавал происходящее, потому что был в состоянии алкогольного опьянения, передает « Царьград ».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.