Правительство РФ намерено взять под контроль цены на курортах

Власти уверяют, что регулировка цен на курортах пойдет всем на пользу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Федеральные власти намерены заняться регулированием цен на российских курортах. Механизм контроля за стоимостью услуг поручил разработать подчиненным вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В окружении вице-премьера « Коммерсанту » сообщили, что в контексте противоэпидемиологических ограничений необходимы регулярная оценка доступности турпродуктов и проработка сценариев развития туризма в стране.«Это позволит оперативно принимать решения по поддержке туристической отрасли», — считают в правительстве. Между тем участники рынка инициативу кабмина воспринимают в штыки. Они считают, что регулирование цен приведет к краху все отрасли, которая и так существенно пострадала из-за введенных ограничений.

Представители турбизнеса напоминают, что государство уже вмешивалось в регулирование цен во время проведения Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу, но тогда решение было принято исходя из общемировой практики. Сейчас же ценовое регулирование на рынке туруслуг правительством может выражаться в установлении предельно допустимого уровня их стоимости, определении ценовых коэффициентов и надбавок.

По оценке Aviasales, индекс активности российских путешественников внутри страны находится на уровне 8,5 при максимальном значении 10 баллов. Однако реальное число бронирований отелей в России на июль—август сейчас на 70% ниже, чем за тот же период прошлого года, отмечает портал Ostrovok.ru. По его данным средний чек на размещение в курортных отеляхуже значительно вырос. Так, в Крыму за ночь туристам придется заплатить в среднем 4,4 тысячи рублей (+19% по отношению к курортному сезону прошлого года), в Краснодарском крае цены поднялись до 3,8 тысяч рублей (+22%), в Калининградской области — до 2,8 тысяч рублей (+16%).

Ранее самыми дешевыми направлениями для путешествий по России стали города Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск. Перелет в них стоит от 850 до 1400 рублей, а проживание — от 850 до 1800 рублей за ночь.