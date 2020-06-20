Пандемия коронавируса в России идет на спад

В России уже 576 952 зараженных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России найдено 7 889 случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Также за это время вылечились 10 186 зараженных, скончался еще 161 человек.

Наибольший прирост заболевших пришелся на Москву (+1057), Подмосковье (+591) и ХМАО (+280). В Свердловской области подтверждено 224 случая, в Челябинской — 192, в ЯНАО — 132. В Тюменской области найдено 49 инфицированных, а в Пермском крае и Курганской области — 68 и 28 соответственно.

Всего с начала пандемии коронавирус подтвержден у 576 952 человек. Умерли 8 002 зараженных, 334 592 — пошли на поправку. Днем ранее в стране было зафиксировано 7,9 тысячи случаев COVID-19.

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