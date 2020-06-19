В России выздоровели больше половины зараженных коронавирусом

Россияне продолжают заражаться коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за последние сутки зарегистрировано 7 972 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID.

«За последние сутки в России выявлено 7 972 новых случая коронавируса в 83 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Также за это время скончался 181 россиянин, вылечились — 10 443.

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Москве (+1 136), Подмосковье (+646) и ХМАО (+259). В Свердловской области коронавирус нашли у 254 человек, в Челябинской области — 166, в ЯНАО — 121, в Тюменской области — 47, в Курганской области — 32, а в Пермском крае — 64.

Всего с начала пандемии коронавирус нашли у 569 063 человек. Скончались 7 841 зараженных, еще 324 406 пошли на поправку. Днем ранее в стране был зафиксирован минимум заражений коронавирусом с начала мая — 7 790 случаев.

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