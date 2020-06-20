Die Welt: «Газпром» обошел санкции против «Северного потока — 2»

Остановить строительство «Северного потока — 2» практически невозможно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У «Газпрома» есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», обойдя возможные санкции США. С учетом того, что газопровод уже практически достроен, у Вашингтона нет шансов повлиять на ситуацию. Таким мнением поделились авторы немецкой газеты Die Welt.

Как пишет издание, Москве удалось обойти ограничительные меры благодаря тому, что принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский» перешло в собственность действующего в России фонда STIF. «Это позволяет госкорпорации достроить газопровод до конца, не попав под действие санкций», — пишут авторы. Теперь единственное, что может затормозить строительство, — запрет на большинство работ в Балтийском море в июле—августе, когда идет нерест трески.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США и Украина. Однако, как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, газопровод будет достроен даже несмотря на возникающие трудности. Тем временем в США подготовили новые санкции против «Северного потока — 2», которые уточняют и расширяют действующие запреты, напоминает Life .

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