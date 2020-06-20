ПФР назвал три категории пенсионеров, которые получат соцвыплаты

Пенсионный фонд России с 1 августа вводит дополнительные социальные выплаты. Прибавки к пенсиям получат три категории пенсионеров.
Первая категория — работающие пенсионеры. «Для них предусмотрена индексация пенсии с учетом заработанных пенсионных баллов», — сообщает телеканал «
Во второй группе оказались получающие накопительные выплаты. Накопительная часть пенсии у них повысится на 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции. Третья категория — участники программ софинансирования пенсий. Для таких пенсионеров ежемесячные перечисления повысятся почти на 8%.
Ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект о выплате пенсионерам недополученных ими за 2016—2018 годы денежных средств. Если он вступит в силу, то выплаты у пожилых россиян могут вырасти на 14,4%.
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