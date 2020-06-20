Пенсионерам могут выплатить недополученные ими денежные средства за 2016—2018 годы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму РФ. Если он вступит в силу, то выплаты россиян увеличатся на 14,4% — на это потребуется около 963 млрд рублей.
«Российское законодательство обязывает ежегодно индексировать пенсии и социальные пособия в размере инфляции за прошлый год, однако индексация проводилась не всегда», — пишет «ФедералПресс» со ссылкой на авторов законопроекта. В частности, в 2016 году пенсии проиндексировали на 4%, хотя инфляция составила почти 13%. А в 2017 году всем пенсионерам выплатили по пять тысяч рублей, но пенсию не проиндексировали — тогда инфляция составила 5,4%. В Госдуме предложили провести перерасчет пенсии с учетом индексации и выплатить недополученные средства.
По мнению директора Центра исследований и экспертиз Департамента ПРЭД Финансового университета при правительстве РФ Венеры Шайдуллиной, законопроект может быть принят. «Государство заинтересовано в его принятии, поскольку выплаты пенсионерам не выводятся из страны и способствуют эффективному функционированию экономики», — отметила эксперт.
Ранее стало известно, что пожилым россиянам, опекающим несовершеннолетних, проиндексируют выплаты в июле. Также будет проводиться индексация пенсий работающим пенсионерам, завершившим трудовую деятельность. Однако в разговоре с URA.RU экономисты отметили, что надбавки не смогут серьезно увеличить пенсию, поэтому на счастливую старость россиянам следует копить деньги самостоятельно.
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