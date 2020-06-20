Жириновский предложил увеличить отпуск россиян

Владимир Жириновский считает, что выходные до 3 января нужно закрепить законодательно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский написал в Twitter, что нужно изменить новогодние каникулы для россиян. Его инициативу URA.RU объяснил пресс-секретарь политика Александр Дюпин.

«Предлагаю закрепить 31 декабря выходным, и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску», — поделился задумкой Жириновский.

При этом в сокращении новогодних праздников нет необходимости, уверен лидер ЛДПР. Пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин объяснил, что россиянам отнюдь не придется тратить часть своего отпуска, чтобы отметить Новый год. Для праздников предлагается выделить дополнительные семь дней отпуска.

«Сейчас все в новогодние каникулы идут принудительно. Хочешь ты отдыхать в каникулы, не хочешь ты отдыхать, все равно отдыхаешь. Это вызывает проблему. Во-первых, резко возрастает смертность из-за пьянства. Во-вторых, останавливается экономика. Чтобы этого избежать Жириновский Владимир Вольфович предлагает добавить лишние семь дней к отпуску граждан», — говорит Дюпин.

Жириновский считает, что многие предпочтут новогодним каникулам отпуска в другие месяцы. Но, даже если россияне решат отдыхать с 1 по 10 января, у людей все равно будет свобода выбора.

16 июня глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы для россиян. Сенатор объяснил это тем, что граждане и так долго не работали в этом году.

Не нужно сокращать новогодние праздники. Предлагаю закрепить 31 декабря выходным, и ввести четыре обязательных выходных дня, с 31 декабря по 3 января. Остальные дни нужно добавить к ежегодному оплачиваемому отпуску. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) June 20, 2020

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