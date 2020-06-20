В Германии установили первый памятник Ленину

Высота статуи советского революционера выше двух метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Памятник Владимиру Ленину впервые установлен в немецком городе Гельзенкирхен. Об этом журналистам рассказал представитель Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) Петер Вайспфенинг.

«Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии — после „бархатной революции“ она оказалась там», — цитирует Вайспфенинга РИА «Новости». По словам политика, в Западной Германии до сих пор не было памятников или бюстов Ленину. Высота статуи советского революционера выше двух метров.

Как отметил Вайспфенинг, немецкие марксисты-ленинцы провели онлайн-опрос по теме установки памятника в городе, почти 70% участников не были против. Однако инициатива вызвала протест у городских властей, правых радикалов и партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Германии Ангела Меркель. По словам представителя МЛПГ, их запрет был успешно опротестован партией в Высшем административном суде Северного Рейна — Вестфалии.