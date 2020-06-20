20 июня 2020

В Германии установили первый памятник Ленину

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Ленину на площади революции. Челябинск, памятник ленину, монумент, площадь революции, ильич, скульптура ленин
Высота статуи советского революционера выше двух метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Памятник Владимиру Ленину впервые установлен в немецком городе Гельзенкирхен. Об этом журналистам рассказал представитель Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ) Петер Вайспфенинг.

«Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии — после „бархатной революции“ она оказалась там», — цитирует Вайспфенинга РИА «Новости». По словам политика, в Западной Германии до сих пор не было памятников или бюстов Ленину. Высота статуи советского революционера выше двух метров.

Как отметил Вайспфенинг, немецкие марксисты-ленинцы провели онлайн-опрос по теме установки памятника в городе, почти 70% участников не были против. Однако инициатива вызвала протест у городских властей, правых радикалов и партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Германии Ангела Меркель. По словам представителя МЛПГ, их запрет был успешно опротестован партией в Высшем административном суде Северного Рейна — Вестфалии.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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