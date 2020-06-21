Вдова Кобзона заразилась коронавирусом

Нелли Кобзон заразилась коронавирусом, пишет Starhit Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вдова Иосифа Кобзона заразилась коронавирусом. Женщину доставили в клинический госпиталь Лапино, сейчас она находится под наблюдением врачей. Об этом журналистам рассказал источник в больнице.

«Родные 69-летней Нелли Кобзон не понимают, где она могла подцепить инфекцию COVID-19. Семья оберегала вдову Иосифа Давыдовича — следила, чтобы она не выходила из дома. Однако Нелли Михайловна все же заразилась коронавирусом», — пишет портал Starhit. По словам собеседника издания, сейчас пациентка якобы находится под наблюдением Марка Курцера. Официальных подтверждений этому нет.

В России, по данным сервиса Coronavirus-monitor, зафиксировано 577 662 случая заражения коронавирусом. Выздороветь удалось 335 145 пациентам, 8 039 человек скончались.

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