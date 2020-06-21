20 июня 2020

Солиста Uma2rman пытались ограбить

© Служба новостей «URA.RU»
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После произошедшего артист намерен обеспечить свой дом охраной и видеокамерой Фото: Анна Майорова © URA.RU

В дом лидера группы Uma2rman Владимира Кристовского вломились воры. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.

«Жулики залезли в дом!» — написал в комментариях Кристовский. По словам артиста, они с семьей были несколько дней на даче. В это время преступники сломали окно и отправились к оружейному сейфу. В надежде найти что-то ценное злоумышленники разгромили комнату, однако ничего не нашли.

Музыкант с юмором прокомментировал произошедшее. «Музыканты не такие богатые», — сказал Кристовский. Теперь артист намерен обеспечить свой дом охраной и видеокамерой.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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